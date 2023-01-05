بالصور.. المُنتخب المحلي يتدرب بملحق ملعب نيلسون مانديلا

آجرى المُنتخب الوطني للاعبين المحليين أمسية اليوم الخميس الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة تحسبا لمواجهة غانا الودية.

وجرت الحصة التدريبية لأشبال الناخب المحلي، مجيد بوقرة، بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وكانت الحصة التدريبية للمحليين مفتوحة في بدايتها أمام وسائل الإعلام والأنصار.

ويواجه مُنتخب المحليين نظيره الغاني وديا بعد غد السبت بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 17:00 تحضيرا للشان.