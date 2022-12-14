بالصور.. المُنتخب المحلي يتعادل وديا أمام موريتانيا

تعادل أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني للاعبين المحليين سلبيا أمام نظيره الموريتاني في مواجهة ودية تحضيرية.

ولُعبت المواجهة الودية بملعب 19 ماي 1956 بعنابة الذي سيحتضن بعض مواجهات منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2023.

وعرفت هاته المواجهة غياب الجمهور بقرار من “الماجيك” الذي فضل اخفاء أوراقه عن منافسيه.

وسيخوض أشبال الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، مواجهة ودية تحضيرية ثانية أمام السينغال بذات الملعب بحضور الجمهور.