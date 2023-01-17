بالصور.. المُنتخب المحلي يهزم إثيوبيا ويبلغ ربع نهائي الشان

هزم سهرة اليوم الثلاثاء المُنتخب الوطني للاعبين المحليين نظيره الإثيوبي بهدف يتيم دون رد.

وذلك في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات لمنافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وسجل الهدف الوحيد في موقعة ملعب نيلسون مانديلا ببراقي اللاعب، أيمن محيوس، في الدقيقة الـ52.

وبهذا الفوز ضمن أشبال الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، تأهلهم للدور ربع النهائي من الشان بتصدرهم المجموعة بـ6 نقاط.