بالصور.. المُنتخب المحلي يُجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة موزمبيق
بقلم حواز عبد النور
آجرى المُنتخب الوطني للاعبين المحليين أمسية اليوم الجمعة آخر حصة تدريبية قبل مواجهة موزمبيق.
وجرت الحصة التدريبية لأشبال الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.
وكانت الحصة التدريبية الأخيرة للمحليين مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط.
ويواجه الخضر مُنتخب موزمبيق غدا السبت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بداية من الساعة الـ20:00.
وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور مجموعات منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.
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