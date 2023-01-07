بالصور.. المُنتخب المحلي يُدشن ملعب نيلسون مانديلا بتعادل سلبي أمام غانا

دشن أمسية اليوم السبت المُنتخب الوطني للاعبين المحليين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بمواجهة مُنتخب غانا وديا.

وانتهت المواجهة التحضيرية الأخيرة للمحليين قبل انطلاق “الشان” الجمعة المُقبل بالتعادل السلبي.

وعرفت المواجهة سيطرة عقيمة لأشبال الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، الذي فشلوا في تحقيق الفوز.

ويواجه المُنتخب الوطني المحلي نظيره الليبي يوم الجمعة في المواجهة الافتتاحية للشان بذات الملعب.