بالصور.. المُنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يُحضر لقمة ليبيا
بقلم حواز عبد النور
يواصل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة تحضيراته لمواجهة ليبيا المُقررة يوم الأربعاء.
حيث أجرى أشبال المدرب، محمد لاسات، أمسية اليوم الأحد حصة تدريبية.
كما نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور الحصة التدريبية.
ويواجه الخضر الأربعاء مُنتخب ليبيا لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس العرب للمنتخبات الجارية بالسعودية.
منتخبنا الوطني تحت 20 عاما يواصل استعداداته لمواجهة نظيره الليبي ضمن دورة كأس العرب أبها_2022؛#LesVerts_u20 #teamdz 🇩🇿✊#123vivalAlgérie #LesFennecs #كأس_العرب_للشباب pic.twitter.com/KdCSGbAo9A
— Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) July 24, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/YUl3w