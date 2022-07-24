بالصور.. المُنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يُحضر لقمة ليبيا

يواصل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة تحضيراته لمواجهة ليبيا المُقررة يوم الأربعاء.

حيث أجرى أشبال المدرب، محمد لاسات، أمسية اليوم الأحد حصة تدريبية.

كما نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور الحصة التدريبية.

ويواجه الخضر الأربعاء مُنتخب ليبيا لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس العرب للمنتخبات الجارية بالسعودية.