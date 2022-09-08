بالصور.. المُنتخب الوطني يهزم المغرب ويُتوج بكأس العرب

تُوج سهرة اليوم الخميس المُنتخب الوطني الجزائري بمنافسة كأس العرب للمنتخبات لأقل من 17 سنة.

حيث انتهى النهائي الذي جرى بملعب سيق “عبد الكريم كروم” بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في وقته الأصلي.

قبل أن يلجأ المُنتخبين إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الوطني بنتيجة 4-2.

وكان المنتخب المغربي قد تقدم في النتيجة عند حلول الدقيقة 51 عن طريق الرشيدي.

قبل أن يُعدل الخضر بتسديدة عالمية عند حلول الدقيقة 89 عن طريق اسماعيل الطيب.