بالصور.. المُنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة أوغندا

يواصل المنتخب الوطني الجزائري، تحضيراته تحسبا لمواجهة أوغندا المُقررة يوم السبت المُقبل.

حيث آجرى الخضر اليوم الثلاثاء الحصة التدريبية الثانية خلال التربص المُقام بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

كما عرفت هاته الحصة التدريبية مُشاركة متوسط ميدان فريق “أي سي ميلان” الايطالي، اسماعيل بن ناصر لأول مرة خلال هذا التربص.

هذا بينما لم يلتحق بعد الحارس الجديد للخضر، أنتوني ماندريا، بتربص المنتخب الوطني.