بالصور.. الناحية العسكرية الثانية تنظم أبوابا مفتوحة على سلاح الإشارة

نظمت الناحية العسكرية الثانية بالبيض على مركز التدريب للإشارة الشهيد “قطاف أمحمد” أبوابا مفتوحة على سلاح الإشارة.

وحسب الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر الفيسبوك هذه التظاهرة الإعلامية تهدف إلى التعريف بسلاح الإشارة، تعد فرصة للجمهور للاطلاع عن كثب على المهام والدور الذي يضطلع به المركز.

وكذا الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها من وسائل بيداغوجية ووسائط حديثة، كما تعد هذه المناسبة فرصة للشباب للتعرف أكثر عن شروط الالتحاق بالمركز.