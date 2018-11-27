بالصور..الناحية العسكرية الخامسة تنظم ندوة حول الولاية التاريخية الاولى

نظمت المديرية الجهوية للإيصال والإعلام والتوجيه بالناحية العسكرية الخامسة، اليوم ، ندوة تاريخية حول الولاية التاريخية الاولى.

بعنوان “الولاية التاريخية الأولى ودورها خلال الثورة التحريرية المباركة”، بحضور ضباط وإطارات من وحدات الناحية.

أشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة التاريخية العميد قائد الجو، نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة،

نشط هذه الندوة كل من الأستاذ شرقي محمد، الأستاذ بورغدة رمضان والأستاذ صالحي توفيق.

وبشهادة كل من المجاهد عثامنة محمد والمجاهد جلالي محمد لخضر.

حيث إستهلت بعرض شريط وثائقي بعنوان “الولاية التاريخية الأولى مهد الثورة ومصدر إلهامها” من إعداد المديرية الجهوية للإيصال والإعلام والتوجيه.