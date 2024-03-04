بالصور.. الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش يزور مركز سيدي موسى  

قام الناخب الوطني الجددي فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، بأول زيارة له إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صور الناخب بيتكوفيتش، خلال تفقده مركز سيدي موسى، مرفوقا بالمكلف بالإعلام لدى الفاف.

وشملت هذه الزيارة التي قام بها مدرب الخضر، ملاعب التدريبات بمركز سيدي موسى، بالإضافة لكل المرافق التي يضمها المركز بما فيها قاعة تقوية العضلات، قاعة الاسترجاع، والمطعم.

وتأتي هذه الزيارة من فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا لمباشرة مهامه بصفة رسمية، خلال التربص المقبل للخضر والمقرر شهر مارس الجاري.