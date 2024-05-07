بالصور.. الناخب الوطني يعاين لاعبي شباب بلوزداد

زار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الثلاثاء، تدريبات فريق شباب بلوزداد الذي يستعد للمباراة القادمة أمام شباب قسنطينة.

وكان في استقبال الناخب الوطني بيتكوفيش الرئيس مهدي رابحي و المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، أين قاده إلى أروقة إدارة الفريق المتواجدة في سعيد حمدين بالعاصمة.

كما كانت الفرصة المواتية لبيتكوفيتش، من أجل أخذ نظرة شاملة عن اللاعبين بما فيهم المدافع سفيان بوشار و عدد من اللاعبين، و خاصة الحارس قندوز.