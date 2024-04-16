بالصور.. الناخب الوطني يزور لاعبي نجم بن عكنون

زار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لاعبي و طاقم فريق نجم بن عكنون، اليوم الثلاثاء، خلال الحصة التدريبية التي أجريت مقراني.

والتقى بيتكوفيتش المدرب بلال دزيري و عدد من اللاعبين، أين أجرى معهم لقاء خاصة و شجعهم على تقديم مستويات كبيرة قصد إقناعه وعلى أمل حمل قميص المنتخب الوطني في عهدته.

كما عرف اللقاء حضور رئيس بلدية بن عكنون عامر بن ياسين و عدد الأعضاء، في خطوة أخرى لتشجيع اللاعبين على تقديم مستويات جيدة مستقبلا.

وكان بيتكوفيتش قد زار فريق أتليتيك بارادو في أخر زيارة له في العاصمة بعدما سبق له أن زار مدينة وهران و فريق المولودية و ملعب ميلود هدفي.