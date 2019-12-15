بالصور.. الندوة التحضيرية للمؤتمر الـ15 لجبهة البوليساريو بالتيفاريتي المحررة

انطلقت مساء اليوم الأحد ببلدة التفاريتي الصحراوية المحررة أشغال الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو.

الندوة حضور الامين العام لجبهة البوليساريو الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي واكثر من 2300 مؤتمر.

وتم إلقاء الكلمة الرسمية من طرف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر خطري أدوه تطرق فيها إلى الظروف والأوضاع التي تنعقد فيها الندوة.

مضيفا أنها محطة استخلاص هامة لإنجاح المؤتمر الخامس عشر للجبهة لمناقشة تقارير عمل اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية بهدف إثرائها بإسهامات كافة المؤتمرين.

وأضاف خطري أدوه أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر عملت منذ تشكيلها على تنظيم وتنشيط النقاش الوطني وإجراء تقييم للواقع الوطني بغية وضع الأفاق التي يجب أن تنشط عليها خارطة الطريق المستقبلية وذلك من خلال التعاطي مع كافة الإطارات حول التجربة واستخلاص العبر .

بعدها تم تقديم شرح النظام الداخلي للندوة ، وتقسيم المؤتمرين من مختلف الجهات على اللجان الثلاث القانون الأساسي، برنامج العمل الوطني، وثيقة الوضع الراهن.

والهدف من الندوة هو التركيز على الوثائق وإثرائها ومناقشتها وبمساهمة جميع المؤتمرين وتقديمها للمؤتمر للمصادقة.