بالصور.. النساء يحضرن بقوة في مسابقة الانتقاء لسائق سيارة اجرة وممرن سائق بغرداية

حضر العنصر النسوي بقوة في مسابقة الانتقاء التى نظمتها المديرية الجهوية للتكوين و التعليم عن بعد الخاصة بممرن سائق سيارة اجرة و سائق سيارة اجرة وفق النظام القديم خاصة.

و ان عدد كبير من المتسابقين البالغ عددهم 170 مترشح وضعو ملفاتهم لمدة سنوات بدون اجراء عملية الانتقاء لظروف كانت تعيشها المديرية حينها مما اخر عملية الانتقاء الى غاية الساعة.

و كشفت المديرة الجهوية للتعليم و التكوين عن بعد انها لم تكن تتخيل ان يكون الحضور النسوي بهذا العدد مضيفة ان ابواب المركز مفتوحة امام اي تكوين في كل ولايات الجنوب الشرقي و حتى المناطق النائية و الحدودية لتوفير فرص افضل للحصول على شهادات توفر فرص عمل لهم.

و رحب اغلب المتسابقين سواء من العنصر النسوي او الرجال باجراء مسابقة الانتقاء التى كانت متوقفة لسنوات خاصة و ان عدد من المتسابقين كانت ملفاتهم طي الادراج منذ سنة 2007 الى غاية 2019 مما حرمهم من الحصول على شهادات تمكنهم ولوج عالم الشغل في مجال سياقة سيارة اجرة و ممرن سيارة اجرة حيث تم تحديد موعد المسابقة بالتنسيق مع وزارة النقل خاصة بعد دخول النظام الجديد من طرف الطاقم الجديد لمديرية التكوين و التعليم عن بعد.