بالصور.. النهار تحقق انتصارا مثيرا على الشروق

حققت تشكيلة “قناة النهار” فوزا مثيرا على نظيرتها من قناة الشروق، في إطار الدورة الكروية الخاصة بالصحافة في طبعتها الثالثة.

وفي سهرة رمضانية ممتعة أمس الثلاثاء، نجح فريق “النهار” في الإطاحة بنظيره من الشروق، بنتيجة 4/5 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وقدّم رفقاء المتألق عبد النور رحاب، أداء مميزا في مواجهة أمس. وتمكنوا من خطف أول 3 نقاط في هذه الدورة، بعد الهزيمة المفاجئة في جولة الافتتاح أمام “الدزاير توب” بنتيجة 5/6، بعدما كانوا متفوقين برباعية نظيفة.

للإشارة فإن الدورة الكروية الرمضانية الخاصة بالصحافة. التي تشرف على تنظيمها المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، تعرف مشاركة 24 فريقا.