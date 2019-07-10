بالصور..”النهار” ترصد مشاهد كارثية لتلوث مياه الشرب في البليدة

ادى تلوث مياه الشروب بالمجمع المائي بحي الوريدة الدي يصل مياها الى اكبر حي من حيث الكثافة السكانية ببن عاشورالتابعين لبلدية البليدة.

الى تخوف السكان من عودة الكوليرا في صيف 2019 وانتشار الامرض المتنقلة عن طريق المياه،حيث رصدت النهار صورا الكارثية بوجود مياه قدرة حول المجمع وتسرب المياه من البيوت القصدرية الى المياه الشروب.

بالاضافة الى وجود صدء وبه ثقوب حول غطاء الرئيسي للمجمع مما ادى الى دخول الشوائب والحشرات نهيك على وجود مياه قدرة اخرى ناجما عن تسرب من شرفات العمارات المجاورة.

وفي دات السياق اصدر والي البليدة قرارا تحت رقم 1058 يامر بغلق المجمع المائي للانعدام التام لشروط النظافة والصحة العمومية بعد ارساله للجنة تحقيق في الموقع.

بالاضافة الى تدوينه لتقرير اسود لمدير المياه بالولاية لسوء التسير ،حيث قام على اثرها وزير الموارد المائية بانهاء مهامه فورا.

من جهته كشف محمود بن عزوط رئيس بلدية البليدة تم اتخاذ إجراءات لمنع انتشار الامراض عن طريق المياه و ان مصلحة النظافة ببلدية البليدة وكل مصالح الاخرة مجندة بالحي بعد ان تم توعية السكان حول خطورة شرب من مياه المجمع خلال هذا الاسبوع.

كاشفا ان والي البليدة اعطى تعليمات صارمة الى رؤساء بلديات ومديرية موارد المائية ومديرية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير واللجنة الولائية لمحاربة الامراض المتنقلة عن طريق المياه التي تم تشكلها خلال الاسبوع الماضي بالنزول للميدان والعمل على منع انتشار الامراض وتنظيف المحيط حفظا على صحة المواطن.