بالصور.. النهار تطفئ الأضواء وتشارك في تظاهرة “ساعة الأرض”

تم في هذه الاثناء إطفاء الأضواء الكهربائية لمدة ساعة واحدة عبر العديد من المباني الرسمية والمعالم البارزة على مستوى العاصمة.

وبهذه المناسبة يشارك تلفزيون النهار في تظاهرة ساعة الأرض ساعة واحدة من دون تيار كهربائي.

وتحمل التظاهرة شعار “لنطفأ الأضواء ولننقص من إستهلاكنا للطاقة”.

وتشارك في هذه التظاهرة أبرز المباني العمومية والمعالم بالجزائر العاصمة وباقي ولايات الوطن.

وهذا ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى غاية التاسعة والنصف.

وهذا بهدف تحسيس مختلف المؤسسات والإدارات وكذا المواطن بأهمية اقتصاد الطاقة والتوعية بمخاطر تغير المناخ.

وسيتم إطفاء الأضواء في العديد من البنايات التاريخية والعمومية، على غرار البريد المركزي وحصن 23 ومقام الشهيد.

بالإضافة إلى قصر الثقافة مفدي زكريا، وكذا الواجهة البحرية للعاصمة.

فضلا عن الشوارع الكبرى التي ستشارك في الحملة ومنها شارعي الشهيدين “زيغوت يوسف” و”العربي بن مهيدي”.