بالصور.. الهلال الأحمر الجزائري يستأنف عمليات الإسعاف في سوريا

استأنف، الهلال الأحمر الجزائري، صبيحة اليوم السبت، عمليات الإسعاف بعد انهيار مبنى في حلب السورية.

وقالت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، الأربعاء الماضي، إن خلال ساعات تم جمع أكثر من 215 طن من المساعدات. وكذا تسخير 50 مسعفا، قائلة “لم نستطع إلا إرسال 25 مسعفا لأن هناك بعض المعطيات والأولويات”.

كما أشارت حملاوي في تصريح للنهار، إلى أن الإغاثة والاستجابة السريعة للكوارث هي علم بحد ذاته. مشيرة إلى “لا نستطيع التعامل بالعاطفة دون حسابات واعتبارات”.

وعن المساعدات، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أن أكثر شيء كانوا يحتاجون إليها هو المياه، خاصة من الجانب السوري. لأن –حسبها-، “تداعيات الحصار مس البنية التحتية للبلد”.

كما أوضحت، المتحدثة، أن المعطيات المتوفرة كانت تقول إن الكمية الكبرى يجب أن تذهب إلى سوريا. على غرار، الأدوية، الأفرشة، الخيم، المواد الصيدلانية.

كما قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أن جميع الأبواب مفتوحة أمام المتواطنين أو حتى المؤسسات لتقديم التبرعات. وهذا بعد الكارثة التي مست كل من سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.

كما أشارت، حملاوي في تصريح للنهار، إلى أن الوضع في سوريا جد حساس لأنها تحت الحصار. مضيفة أن الأبواب مفتوحة لجميع المساعدات. داعية، الراغبين في التبرع، بعدم تخطي القنوات الطبيعية ولا يخرجون عن نطاق المساعدات الخاصة بهذه الكارثة.