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أخبار الجزائر

بالصور.. الهلال الأحمر يزور ضحايا حادث النعامة

بقلم عايدة.ع
بالصور.. الهلال الأحمر يزور ضحايا حادث النعامة
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تنقل الفريق الطبي لمتطوعي الهلال الأحمر الجزائري للجنة الولائية النعامة إلى المستشفى لتقديم المساعدة و الدعم النفسي للمصابين جراء الحادثين المروريين لبلديتي الصفيصيفة و مغرار.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، قام المتطوعون بزيارة المصابين جراء حادثي المرور الأليمين. الذين وقعا الأول بصفيصيفة جراء اصطدام سيارتين سياحيتين. خلّف وفاة 6 أشخاص من بينهم امرأة. والحادث الثاني ببلدية مغرار جراء اصطدام حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط بشار قسنطينة، مع شاحنة.

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