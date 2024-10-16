بالصور.. الهلال الأحمر يزور ضحايا حادث النعامة

تنقل الفريق الطبي لمتطوعي الهلال الأحمر الجزائري للجنة الولائية النعامة إلى المستشفى لتقديم المساعدة و الدعم النفسي للمصابين جراء الحادثين المروريين لبلديتي الصفيصيفة و مغرار.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، قام المتطوعون بزيارة المصابين جراء حادثي المرور الأليمين. الذين وقعا الأول بصفيصيفة جراء اصطدام سيارتين سياحيتين. خلّف وفاة 6 أشخاص من بينهم امرأة. والحادث الثاني ببلدية مغرار جراء اصطدام حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط بشار قسنطينة، مع شاحنة.