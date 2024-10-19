بالصور.. الهلال الأحمر يُقدم مساعدات لضحايا انهيار عمارة ببشار

تدخل متطوعو الهلال الأحمر الجزائري، اللجنة الولائية بشار، بعد انهيار عمارة بحي 770 سكن طريق لحمر. أين قاموا بتقديم مساعدات إنسانية لضحايا الحادث.

وحسب بيان لذات الهيئة، تمثلت هذه المساعدات في الأفرشة و الأغطية، بالإضافة إلى وجبات ساخنة إلى جانب الدعم النفسي لسكان العمارة المنهارة.

يشار أن عمارة مكونة من 4 طوابق انهارت يوم الجمعة وهذا بعد اجلاء سكانها. الذين أبلغوا مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بشار بوجود تشققات على مستوى أعمدة العمارة .

كما أفادت وزارة السكن و بصفة استعجالية تقنيين من مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC. إلى عين المكان للمعاينة الميدانية.

وعلى خلفية الخبرة، توضح أن الخطر قد يتفاقم وعليه تم اسداء تعليمات بضرورة ترحيل قاطني العمارتين. 32 عائلة (العمارة المعنية والمجاورة لها) وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية بشار.

من جهته، أكد رئيس دائرة بشار أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية وسط سكان العمارة في حين أمر والي الولاية بفتح تحقيق معمق في الحادثة.