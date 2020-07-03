بالصور.. الوالي المنتدب للشراقة يشرف على انطلاق عملية توزيع الكمامات الصحية

أشرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة اليوم الجمعة على انطلاق عملية واسعة لتوزيع الكمامات الصحية.

وتدخل العملية في إطار تفعيل العمل الجمعوي للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم إشراك الجمعيات التضامنية و لجان الاحياء في العملية .

وأكد الوالي المنتدب لجميع الجمعيات خاصة التضامنية و لجان الأحياء على ضرورة التكافل و التضامن و خاصة هده الفترة.

كما دعى من خلال هده المبادرة المواطنين الراغبين في تأسيس جمعيات تضامنية ولجان أحياء للانخراط في العمل الجمعوي سيما مع الإجراءات والتسهيلات الإدارية التي جاءت بها الوصاية.