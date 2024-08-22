بالصور.. الوالي ليماني يستقبل الطاقم المسير لاتحاد سطيف

استقبل والي ولاية سطيف مصطفى ليماني، رفقة رئيس الديوان، اليوم الخميس، الطاقم المسير لنادي اتحاد سطيف بمقر ديوان الولاية.

وقالت ولاية سطيف، عبر الصفحة الرسمية لها، إن اللقاء كان فرصة للوالي للاطلاع، من كثب، على كافة الانشغالات والصعوبات التي يعاني منها الفريق السطايفي.

وحسب الصفحة الرسمية على فايسبوك، أكد الوالي ليماني بأنه لن يدخر أي جهد للوقوف ومرافقة النادي الكروي العريق، و العمل على إيجاد الحلول الملائمة التي تساهم في إعطاء دفع ونفس جديد للفريق لاسترجاع بريقه.

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