بالصور.. الوزير الأول رفقة سبقاق و موتسيبي حاضرون في نهائي الشان

تواجد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في المنصة الشرفية لملعب نيلسون مانديلا لمتابعة نهائي الشان بين الجزائر والسنغال.

و كان برفقة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان كل من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق. إلى جانب رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي و رئيس الفاف جهيد زفيزف.

كما تواجد حفيد زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا في المنصة الشرفية أين كان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

كما تابع أغلب الشخصيات المباراة النهائية لـ “الشان” الذي أجمع عليه أنه الأفضل على الإطلاق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption