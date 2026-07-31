بالصور ..الوزير الأول يتابع تطورات الحالة الصحية لجرحى حادث بومرداس بمستشفى مصطفى باشا

تنقل الوزير الأول سيفي غريب رمرفوقا بوفد وزاري سهرة اليوم الجمعة إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا بالعاصمة.

وجاءت هذه الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون أين سيفي غريب يواصل متابعته الميدانية لتداعيات حادث المرور الأليم بولاية بومرداس.

وأضاف البيان أن الوزير الأول يتابع تطورات الحالة الصحية لجرحى الحادث والوقوف على سير التكفل الطبي بهم.

وخلال الزيارة، استمع غريب إلى شروحات قدمها الطاقم الطبي حول الوضع الصحي للمصابين، والإجراءات العلاجية المتخذة لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية.

كما التقى بعائلات الضحايا والمصابين، حيث تقدم لهم بخالص التعازي وصادق المواساة.

وأكد الوزير الأول لعائلات المصابين حرص السلطات العمومية على توفير جميع أشكال الدعم والمرافقة، وضمان التكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بالمصابين وعائلاتهم.

وأضاف الوزير الأول أن الدولة سخّرت كافة الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لضمان التكفل الأمثل بالمصابين، ومرافقة عائلات الضحايا في هذه الظروف الأليمة.

الوزير الأاول خلال الزيارة كان مروفقا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود ، ووزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان. وكذا وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.