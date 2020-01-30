بالصور: الوزير الأول يمثل الرئيس تبون في قمة الإتحاد الإفريقي حول ليبيا

يشارك، الوزير الأول عبد العزيز جراد، رفقة وزير الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الخميس، في أشغال القمة الثامنة للجنة عالية المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كلف جراد، لتمثيله في هذه القمة الثامنة لرؤساء الدول والحكومات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا في برازفيل بجمهورية الكونغو.

وستحتضن برازفيل قمة أفريقية مصغرة حول الأزمة الليبية، قبل قمة الاتحاد الإفريقي المقررة 9 فيفري المقبل.

وسيكون، الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم.