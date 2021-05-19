بالصور.. الوزير الأوّل يشرف على إحياء الذكرى الـ 65 لليوم الوطني للطالب

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بالصور.. الوزير الأوّل يشرف على إحياء الذكرى الـ 65 لليوم الوطني للطالب
بقلم أمينة داودي

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، على مراسيم إحياء الذكرى الـ 65 لليوم الوطني للطالب بجامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم.

وكان برفقة الوزير الأول عدد من أعضاء الحكومة على غرار وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.

بالإضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ووزيرة التكوين المهني هيام بن فريحة، ووالي العاصمة يوسف شرفة.

وسيشرف الوزير الأول على تسمية بعض المرافق العلمية والرياضية بالجامعة.

كما سيقوم الوزير الأول بزيارة معرض المشاريع الإبتكارية حول الرقمنة وتطبيقاتها.

الوزير الأول

الوزير الأول


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