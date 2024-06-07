بالصور.. الوزير بلعريبي يأمر بتحضير ملعب “علي لابوانت” لاحتضان مباراة تجريبية

قام وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية إلى ملعب الشهيد علي عمار، المدعو “علي لابوانت” بالدويرة.

وخلال هذه الزيارة، وقف الوزير بلعريبي، على مدى جاهزية الملعب من الناحية التقنية، التي تسمح بالبث التلفزيوني لمختلف المباريات التي سيحتضنها هذا الملعب.

كما كان الوزير بلعريبي، مرفوقا ، في هذه الزيارة، بالمدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وأمر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، برفع جميع التحفظات في طرف 48 ساعة، وتحضير الملعب لاحتصان مبارات تجريبية في الأيام المقبلة.