بالصور.. الوزير بلعريبي يأمر بتسريع الأشغال بملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بزيارة تفقدية لملعب الدويرة في العاصمة.

كما قام الوزير بلعريبي بتفقد أرضية الملعب، و أشغال تركيب الكراسي التي وصلت نسبة التركيب إلى 70 بالمائة.

وتفقّد الوزير بلعريبي أشغال التهيئة الخارجية التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية التي بلغت نسبة الإنجاز بها 70 بالمائة.

كما أمر بلعريبي بالتعجيل و تدارك الأشغال المتأخرة، و كذا تكثيف وفتح ورشات جديدة خاصة متعلق بحظيرة السيارات والحافلات.

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