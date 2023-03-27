بالصور.. الوزير بلعريبي يتفقد تقدم الأشغال بملعب “الدويرة”

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية إلى الملعب الجديد بـ”الدويرة”.

وباشر الوزير بلعريبي، زيارته هذه، بتفقد مدى تقدم أشغال تركيب الكراسي، والتي بلغت 98%، حسب الصفحة الرسمية لوزارة السكن والعمران والمدينة.

كما عرج طارق بلعريبي، على أرضية الميدان كثاني نقطة معاينة، والتي انتهت بها أشغال وضع الطبقة الهجينة،

وأمر الوزير، المؤسسة الصينية المكلفة بالانجاز، بتسريع وتيرة الأشغال، قبل أن يقدم مكتب الدراسات رزنامة الأشغال المتبقية، والمعدات التي يتوجب اقتناءها لتكملة المشروع.

وفي ختام هذه الزيارة، شدد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على بدأ تركيب الألياف البصرية بطول 110 كلم، لتركيب الكاميراتـ ونظام الصوت بالملعب.