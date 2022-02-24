بالصور.. الوزير بلعريبي يقود زيارة مفاجئة لملعب براقي

أجرى وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لملعب براقي بالعاصمة، قصد الوقوف على مدى تقدم الأشغال.

وقدم الوزير بلعريبي، تعليمات صارمة لانطلاق أشغال تهيئة المحيط المحادي للطريق السيّار، بتخصيص ثلاث ورشات عمل بدوام 12 ساعة يوميا.

كما تفقد وزير السكن والعمران، أرضية الملعب الأساسية، والتي بلغت نسبة انجازها 70%، وشدد الوزير على تركيب الشاشتين، وسياج المدرجات.

ووعد وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، ممثلي الفاف الذين سجلوا تواجدهم بالموقع، بتسليم الملعب في الآجال المحددة.