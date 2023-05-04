بالصور.. الوزير حماد في زيارة عمل إلى ولاية تقرت

يقود وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، زيارة عمل، وتفقد إلى ولاية تقرت، لمعاينة مشاريع قطاعه.

وفوز وصوله إلى ولاية تقرت، حظي الوزير حماد، باستقبال والي الولاية ناصر سبع، بالإضافة لرئيس المجلس الشعبي الولائي، والمسؤوليين المحليين.

واستهل الوزير حماد هذه الزيارة، بتفقد ورشة مشروع انجاز المسبح الشبه أولمبي (25 متر) ببلدية تماسين.

كما قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، في نفس البلدية، بتدشين ملعب معشوشب اصطناعيا بسعة 5 آلاف مقعد.