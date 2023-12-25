بالصور.. الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد بغرداية

حلّ وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أمسية اليوم الإثنين، بولاية غرداية، في إطار زيارة عمل وتفقد.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عن نزول الوزير حماد، اليوم الإثنين، بمطار “مفدي زكرياء” بغرداية.

وأضاف ذات المصدر، بأن وزير الشباب والرياضة، حظي في المطار، باستقبال، من طرف والي الولاية عبد الله أبي نوار.

كما تواجد في استقبال الوزي عبد الرحمان حماد، بمطار غرداية، كل من مندوب وسيط رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا السلطات الأمنية والعسكرية لولاية غرداية.