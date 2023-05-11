بالصور.. الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى خنشلة

حل وزير الشباب والرياضة، حماد عبد الرحمان، صباح اليوم الخميس، بولاية خنشلة، في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه.

وفور وصولة إلى ولاية خنشلة، حظي الوزير حماد، باستقبال رسمي من السلطات المحلية، يتقدمه والي الولاية يوسف محيوت.

كما حضر استقبال وزير الشباب والرياضة، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي لخنشلة، وسيط الجمهورية، أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية، نواب البرلمان بغرفتيه، بالإضافة لأعضاء المجلس الأعلى للشباب.

ومن المقرر خلال هذه الزيارة، أن يتفقد، ويدشن الوزير عبد الرحمان حماد، عدة مشاريع تابعة لقطاع الشباب والرياضة.