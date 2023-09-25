بالصور.. الوزير حماد يتفقد مشاريع قطاعة بولاية المسيلة

وقف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، على تقدم أشغال مشاريع قطاعه، في الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية المسيلة.

وقام الوزير حماد، ووالي ولاية المسيلة، نجم الدين طيار، في أول محطة لهم ضمن هذه الزيارة، بتدشين مسبح جواري باسم المجاهد “خرشي بلقاسم”.

كما تنقل وزير الشباب والرياضة بعدها لتفقد عدة مشاريع جاري انجازها بالولاية، على غرار قاعة متعددة الرياضات 500 مقعد، الثانوية الرياضية، وغيرها.

كما وقف الوزير عبد الرحمان حماد، على وضعية الملعب البلدي بمقرة، كما استغل هذه الفرصة للاستماع لانشغلات أنصار فريق نجم مقرة الناشط في القسم المحترف.