بالصور.. الوزير حماد يتفقد مشاريع قطاعه بولاية معسكر

قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بزيارة عمل إلى ولاية معسكر، أين عاين مشاريع قطاعه.

وكانت أول محطة للوزير حماد، بولاية معسكر، ببلدية تغنيف، مرفوقا بوالي الولاية، أين قام بمعاينة ملعب ألعاب القوى.

وفي محطته الثانية بذات الولاية، أمر الوزير حماد، باعادة الاعتبار لملعب الوحدة الإفريقية، واستكمال أشغال القاعة الرياضية، بالإضافة لاستئناف الأشغال بمضمار الدراجات الهوائية.

كما تفقد الوزير القطب الرياضي “الشهيد جبار محمد”، أين أكد من هناك، على ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية.

ومواصلة لهذه الزيارة، عاين وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، في محطته الرابعة، المركب الرياضي”كروم عبد الكريم” بسيق، أين شدّد على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذا المرفق.