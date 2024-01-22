بالصور.. الوزير حماد يتفقد ويدشن مشاريع قطاع بولاية سكيكدة

قام وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سطيطة للوقوف على مشاريع قطاعه.

وحظي الوزير حماد، باستقبال رسمكي من السلطات المحلية لولاية سكيكدة، وعلى رأسهم والي الولاية حورية مداحي.

وفي أول محطة له في هذه الزيارة، قام الوزيد حماد، بتدشين المسبح الجواري، ببلدية سيدي مزغيش، كما شدد على التسيير الرشيد لهذا المرفق الرياضي.

كما تنقل وزير الشباب والرياضة، حماد عبد الرحمان، إلى بلدية حمادي كرومة، أين عاين مركز الفروسية، المركب المتعدد الرياضيات عبد الحميد بوثلجة، والذي استفاد من رفع التجميد لاععادة تهيئته.