بالصور.. الوزير حماد يدشن بعض مشاريع قطاعه بولاية تلمسان

قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بتدشين بعض مشاريع قطاعه، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية تلمسان.

وافتتح الوزير حماد، خرجته الميدانه لنهار اليوم الأحد، بتلمشان، من بلدية ندرومة، أين دشن مسبح نصف أولمبي.

كما شارك وزير الشباب والرياضة، ي تكريم الطفل رحالي عبد الرحمان، الفائز بالمرتبة الاولى في مسابقة الصحفي الصغير، وتكريم فريق ندرومة لكرة الطائرة لفئة 19 سنة، المتوج بكأس الجزائر.

وفي محطته الثانية، والتي كانت ببلدية مغنية، دشن الوزير عبد الرحمان حماد، مركز الترفيه العلمي، كما كرم البطال المتوجين في البطولة الإفريقية، والعربية لرفع الأثقال.