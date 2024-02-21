بالصور.. الوزير حماد يستقبل أبطال المنتخب الوطني لرفع الأثقال

حظي أبطال المنتخب الوطني لرفع الأثقال، باستقبال رسمي من وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، نظير تألقهم في البطولة الإفريقية بمصر.

وخلال هذا الاستقبال، حرض الوزير حماد، على تهنئة العناصر الوطنية، والطاقم الفني، على رفعهم الراية الوطنية، باحرازهم 14 ميدالية، منها سبع ذهبيات.

كما أسدى وزير الشباب والرياضة، تعليمات بتزويد المنتخب الوطني، بالمعدات اللازمة، للتحضير للاستحقاقات المقبلة، وأمر الوزير حماد، توفير كل الامكانيات للبطل وليد بيداني، تحضيرا للبطلة العالمية.

من جهة أخرى شدّد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، على الاهتمام بالبطلات التي توجن في محتلف المنافسات، ليتمنى في الأخير التوفيق لأبطال الجزائر في قادم الاستحقاقات.