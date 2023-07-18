بالصور.. الوزير حماد يستقبل أبطال ذوي الهمم الجزائريين

قام وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد باستقبال أبطال ذوي الهمم المتألقين في سماء البطولة العالمية.

وكان الوزير عبد الرحمان حماد، اليوم الثلاثاء، في استقبال الأبطال بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين، العائدين من العاصمة الفرنسية بعد المشاركة الرائعة في ألعاب القوى.

يشار، إلى أن الأبطال الجزائريين فازوا بـ 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية و 3 ميداليات برونزية.

واحتلت بذلك الجزائر المركز 21 عالميا بمشاركة أكثر من 100 دولة.

كما تأهل 12 رياضيا جزائريا للألعاب البارلمية باريس 2024.

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