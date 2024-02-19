بالصور.. الوزير حماد يستقبل المنتخب الوطني للريشة الطائرة

حظي المنتخب الوطني للريشة الطائرة، اليوم الإثنين، باستقبال من طرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.

واستقبل الوزير حماد، المنتخب الوطني للريشة الطائرة، نظير تتويجهم مؤخرا بالبطولة الإفريقية التي أجريت بمصر، أينم هنأ العناصر الوطنية على رفعهم العلم الجزائري عاليا.

واستغل الوزير، هذا اللقاء، لاسداء تعليمات بضرورة توفير كل الامكانيات اللازمة، لهؤلاء الرياضيين، للتحضير الجيد لمختلف المنافسات، أبرزها الألعاب الأولمبية بباريس.

كما أمر وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، بتخصيص القاعة الرياضية بتيبازة، لتطوير رياضة الريشة الطائرة، والاهتمام بالمواهب الشابة.