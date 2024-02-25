بالصور.. الوزير حماد يستقبل دريس مسعود وإسكندر عثماني

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد، المصارع الجزائري دريس مسعود رضوان.

ورحب الوزير حماد بالبطل الجزائري أين التقى به وتحدث معه حول ظروف تحضيره واستعداداته لمختلف المنافسات القارية و الدولية القادمة.

كما تمنى الوزير رضوان للمصارع والطاقم الفني النجاح والتوفيق لهم.

إلى جانب ذلك، استقبل الوزير العداء إسكندر عثماني صاحب ذهبية الألعاب البارالمبية التي جرت في طوكيو 2020.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، أسدى الوزير تعليمات للإطارات المركزية توفير كل الإمكانيات اللازمة للبطل الجزائري، و تذليل العقبات من أجل التحضير في ظروف ممتازة.