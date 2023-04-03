بالصور.. الوزير حماد يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب حيداوي

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي.

وتناول هذا اللقاء سبل التعاونفي المسائل المتعلقة بقضايا الشباب، كما أكد الوزير حماد، مواصلة مرافقة ودعمه أعضاء المجلس الأعلى للشباب.

كما قدم رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، عرضا موجزا عن مسار تأسيس الأجهزة التنظيمية للمجلس، وحصيلة النشاطات المنجزة مؤخرا.

وأكد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، في رده على أعضاء مجلس الشباب، اهتمامه شخصيا في متابعة انشغالات الشباب.