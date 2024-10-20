بالصور ..الوزير حماد يستقبل نائبة وزير الرياضة لجنوب إفريقيا

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد كل من نائبة وزير الرياضة لجنوب إفريقيا بيس مابي و سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر نديما نتشينغا.

ورحب الوزير حماد بضيوفه في الجزائر مبرزا مدى قوة العلاقات بين البلدين الجزائر وجنوب إفريقيا.

وقالت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك،اليوم الأحد، أن اللقاء تمحور بشكل خاص إلى تعزيز العلاقات وفرص التعاون وتبادل في الخبرات في مختلف الرياضات.

كما أشارت، إلى الوزير أكد أن الجزائر منفتحة على كل البرامج والشراكات لخدمة مختلف الرياضات.

و في الأخير، دعا حماد إلى مباشرة إبرام الاتفاقيات الثنائية قصد تنفيذها وإدراجها في المخططات البرامجية لتطوير الرياضة.

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