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الرياضة

بالصور.. الوزير حماد يستقبل نظيره التونسي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. الوزير حماد يستقبل نظيره التونسي
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استقبل وزير الشباب والرياضة، عبدالرحمن حماد، بمقر الوزارة، صبيحة اليوم الخميس، نظيره التونسي السيد كمال دقيش .

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد كان اللقاء فرصة للتطرق إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجالي الشباب و الرياضة.

كما أوضح ذات البيان، أن هذا اللقاء كان فرصة أيضا للاتفاق على اعادة بعث اللجنة المشتركة القطاعية و كذا تكثيف الزيارات و تبادل الخبرات.

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