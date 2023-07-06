بالصور.. الوزير حماد يستقبل نظيره التونسي

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبدالرحمن حماد، بمقر الوزارة، صبيحة اليوم الخميس، نظيره التونسي السيد كمال دقيش .

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد كان اللقاء فرصة للتطرق إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجالي الشباب و الرياضة.

كما أوضح ذات البيان، أن هذا اللقاء كان فرصة أيضا للاتفاق على اعادة بعث اللجنة المشتركة القطاعية و كذا تكثيف الزيارات و تبادل الخبرات.