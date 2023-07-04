بالصور.. الوزير حماد يستقبل وفد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج

أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الثلاثاء، على إستقبال وفد من شباب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد إستقبل الوزير وفد مكون من 50 شاب وشابة، رفقة رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي.

وأوضح البيان، أن الوفد تمت دعوته، لحضور حفل إفتتاح الطبعة الخامسة عشر (15) للألعاب الرياضية العربية المُقرّر سهرة يوم غد الأربعاء 05 جويلية 2023 بملعب 05 جويلية الأولمبي.

كما أبرز بيان الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق مع مسجد باريس الكبير، وتدخل في إطار مدّ جسور التواصل والتعارف مابين الشباب الجزائري داخل الوطن وشباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، لا سيما وهي تتزامن مع الإحتفالات المخلدة للذكرى الواحدة والستون لعيدي الاستقلال والشباب، بالاضافة إلى ذلك تم تسطير برنامج سياحي و ثقافي ثري على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة و تيبازة.