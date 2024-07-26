بالصور.. الوزير حماد يشارك استعدادات الوفد الجزائري في افتتاح الألعاب الأولمبية

نشرت اللجنة الرياضية والأولمبية الجزائرية، اليوم الجمعة، عدد من الصور للرياضيين الجزائريين المعنيين بأولمبياد باريس.

وعرفت الاستعدادات التي جرت عبر القارب بنهر “سين” باريس تواجد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد وأبرز الرياضيين الذي سيشاركون في الألعاب الأولمبية.

كما شهدت الاستعدادات تقديم الرياضيين الجزائريين صورة جميلة للتراث الجزائري بفضل ظهورهم بالزي التقليدي وبطريقة محترمة.

إلى جانب ذلك، دوت “تحيا الجزائر” بقوة في نهر “سين” باريس، سواء من الرياضيين او الجزائريين القاطنين بفرنسا الذي شدهم الحنين إلى الوطن الأم.