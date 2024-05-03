بالصور.. الوزير حماد يشارك في تدشين مقر المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين

شارك وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الجمعة، في تدشين مقر المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين.

وتواجد الوزير حماد، بدار الصحافة “طاهر جاووت” بالعاصمة، إلى جانب كل من وزير الاتصال محمد لعقاب، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد، أين شارك في تدشين مقر المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين.

كما شارك الوزير حماد، أيضا، في تسمية قاعة الندوات بملعب “5 جويلية، باسم عبد اقلادر حماني، بالإضافة لتسمية قاعة الندوات بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، باسم الصحفي محمد صلاح، وتكريم عائلته.