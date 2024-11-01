بالصور.. الوزير حماد يفتتح الطبعة الرابعة لأشغال منتدى الشباب الإفريقي

أشرف وزير الشباب والرياضية، عبد الرحمان حماد، اليوم الجمعة، على مراسيم افتتاح الطبعة الرابعة لأشغال مندى الشباب الإفريقي.

وسجل الوزير حماد، صباح اليوم الجمعة، تواجده بوهران، كممثل لرئيس الجمهورية، أين أشرف على مراسيم افتتاح أشغال منتدى الشباب الإفريقي.

وأعطى وزير الشباب والرياضة اشارة انطلاق أشغال هذا المنتدى، بحضور السلطات المحلية لولاية وهران، وعدة شخصيات بارزة.

يذكر أن هذه الطبعة الرابعة من أشغال منتدى الشباب الإفريقي، والتي انطلقت اليوم الجمعة، ستدوم إلى غاية تاريخ 4 نوفمبر الجاري.