بالصور.. الوزير حماد يقود زيارة تفقدية إلى ولاية تيبازة

تنقل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، صباح اليوم الإثنين، إلى ولاية تيبازة، في زيارة عمل وتفقد.

وكان الوزير عبد الرحمان حماد، مرفوقا في هذه الزيارة بكل من والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

واستهل وزير الشباب والرياضة، هذه الزيارة بتدشين مخيم الشباب الذي يحمل اسم المجاهد المتوفي “محمد شتوي” بقوراية.

كما تلقى الوزير عبد الرحمان حماد، شروحات حول هذا الصرح الذي تقدر طاقته الاستعابية بـ80 سريرا، كما يضم عدة مرافق خاصة بالشباب والتخييم.